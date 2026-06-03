Областният управител на Варна и кметът на Дългопол отиват при хората, пострадали от водната стихия в Медовец

Булфото, илюстративна

За да се запознае на място с щетите, които придошлата вода причини на жителите от с. Медовец и да разбере какви са неотложните им потребности, днес преди обед областният управител Марио Смърков ще посети село Медовец в община Дългопол.

Вчера пороят предизвика преливане на дерето, а водната стихия заля мост, наводни домове и селскостопански постройки. Беше обявено и частично бедствено положение в Медовец.

Заедно с областния управител, при хората от селото, чиито домове и покъщина пострада от пороя ще бъдат кметът на Дългопол, директорът на "Социално подпомагане" Провадия и на Басейнова дирекция "Черноморски регион", съобщават от пресслужбата на областната администрация.

Снощи в късните вечерни часове, след като пътищата бяха разчистени от падналите дървета и наносите кал, бяха отворени за движение главен път Дългопол – Провадия и главен път Дългопол – Айтос.

Редактор "Екип на Петел",

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