Областният управител на Варна свиква среща, свързана с чистотата на морската вода и плажовете

Снимка: Булфото

Още през следващата седмица областният управител на Варна Марио Смърков ще инициира и проведе работна среща с представители на РЗИ - Варна, РИОСВ - Варна, „ВиК - Варна“, Община Варна и концесионерите на морските плажове.

Срещата има за цел да засили междуинституционалната координация и да подобри взаимодействието между всички компетентни държавни органи, местната власт и стопаните на плажовете по отношение на мониторинга на качеството на морските води в зоните за къпане, опазването на околната среда и поддържането на чистотата на крайбрежните територии, съобщават от пресцентъра на Областната администрация.

Инициативата е насочена към създаването на по-ефективен механизъм за обмен на информация, своевременна реакция при възникнали проблеми и предприемане на координирани действия за гарантиране на безопасна и чиста среда за жителите и гостите на Варна, добавят още оттам.

Редактор "Екип на Петел",

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