Областният управител на Велико Търново: Военни формирования и хеликоптери са в готовност

Снимка: Булфото

Ситуацията в общините Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица и Стражица, които пострадаха от обилните валежи през последното денонощие, е овладяна. Ситуацията се нормализира. Това обяви на брифинг областният управител Марин Богомилов.

„Поддържаме постоянна връзка с Министерския съвет, лично с премиера Румен Радев, както и с всички ресорни министри. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ни увери, че имаме готовност да използваме военните формирования на територията на Търново и Карлово, а при необходимост - и хеликоптери“, съобщи Марин Богомилов.

Той представи актуалната обстановка в региона.

Под 6 метра е река Янтра на територията на Велико Търново. Нивото на Янтра в село Пушево е 2,37 м като спадът там е с над 2 метра спрямо обедните часове. Около 1 метър е нивото на река Белица в Килифарево – с два метра под критичната стойност. Огромното количество вода, събрало се във Велико Търново както от Габрово и Дряново, така и от другите балкански притоци, се оттича. Денонощното наблюдение продължава, съобщават от Областната администрация в старопрестолния грас.

В брифинга участва и директорът на РДПБЗН старши комисар Красимир Кръстев.

„Със съвместни усилия се справихме с трудното положение и най-важният резултат е, че няма пострадали и бедстващи хора“, каза старши комисар Красимир Кръстев, директор на РДПБЗН.

„Ситуацията е овладяна благодарение на кризисния щаб. В постоянен контакт сме с управителите на язовирите "Йовковци" и „Александър Стамболийски“.

До пълния обем на язовир “Йовковци“ остават 60 см. Под постоянно наблюдение е. Няма аварии по водопроводната мрежа, РЗИ ще направи микробиологичен и химичен състав на питейната вода“, обясни областният управител.

Той допълни, че язовир "Александър Стамболийски" прелива с 83 куб. м в секунда и няма опасност за жителите на Сухиндол и Павликени.



Още в неделя започват работа и комисиите на Община Велико Търново, които имат за спешна задача да обходят всяко едно пострадало домакинство във Велико Търново, Дебелец, Присово, Килифарево, Церова кория, Пчелище. В детайли ще бъдат описани и оценени всички щети, за да бъдат възстановени от държавата по механизмите за бедствия и аварии. Община Велико Търново набира доброволци.

Такива комисии ще бъдат сформирани и в останалите засегнати от бедствието общини.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!