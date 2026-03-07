Областният управител на Велико Търново настоява за спешни мерки за хълма Трапезица

Снимка: Областна администрация - Велико Търново

Областният управител на Велико Търново - Валентин Михайлов, сезира министъра на културата за падащи камъни от хълма Трапезица. Реакцията последва, след като ново свличане на земна маса разтревожи жители в квартал „Асенов“.

Свлачището е затрупало част от пътното платно над улица „Цар Иван Асен“ по трасето Велико Търново-Арбанаси-Горна Оряховица, съобщават от областната администрация в старопрестолния град.

„Съгласно действащото законодателство и установената компетентност, Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ представлява обект с национално значение, който се намира в правомощията на Министерството на културата. С оглед на това и предвид обществената

значимост на проблема, възникналото свличане поражда притеснение сред гражданите и създава предпоставки за риск по отношение на безопасността на преминаващите по посочения пътен участък“, заявява в писмото си Областния управител.

В тази връзка той апелира за становище от Министерството на културата относно възникналия казус. Валентин Михайлов настоява да бъде уведомен за предприетите или предстоящи действия в рамките на правомощията на Министерството на културата, свързани с обезопасяването на района на хълм Трапезица и предотвратяването на бъдещи инциденти.

„Считам, че своевременното информиране на обществеността и координацията между компетентните институции ще допринесат за ограничаване на риска и за гарантиране сигурността на гражданите и инфраструктурата в района“, подчертава областният управител.

