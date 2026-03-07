Областният управител на Велико Търново настоява за спешни мерки за хълма Трапезица
Снимка: Областна администрация - Велико Търново
Областният управител на Велико Търново - Валентин Михайлов, сезира министъра на културата за падащи камъни от хълма Трапезица. Реакцията последва, след като ново свличане на земна маса разтревожи жители в квартал „Асенов“.
Свлачището е затрупало част от пътното платно над улица „Цар Иван Асен“ по трасето Велико Търново-Арбанаси-Горна Оряховица, съобщават от областната администрация в старопрестолния град.
„Съгласно действащото законодателство и установената компетентност, Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ представлява обект с национално значение, който се намира в правомощията на Министерството на културата. С оглед на това и предвид обществената
значимост на проблема, възникналото свличане поражда притеснение сред гражданите и създава предпоставки за риск по отношение на безопасността на преминаващите по посочения пътен участък“, заявява в писмото си Областния управител.
В тази връзка той апелира за становище от Министерството на културата относно възникналия казус. Валентин Михайлов настоява да бъде уведомен за предприетите или предстоящи действия в рамките на правомощията на Министерството на културата, свързани с обезопасяването на района на хълм Трапезица и предотвратяването на бъдещи инциденти.
„Считам, че своевременното информиране на обществеността и координацията между компетентните институции ще допринесат за ограничаване на риска и за гарантиране сигурността на гражданите и инфраструктурата в района“, подчертава областният управител.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!