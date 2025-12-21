Снимка: Булфото, архив

Областният управител на Велико Търново поиска анализ за незаконните сметища в региона, съобщиха от пресцентъра на областната управа. Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева изиска от общините и институциите информация за актуалната ситуация по отношение на образувани нерегламентирани сметища.

През 2025 г. в Регионалната инспекция по околна среда и води са постъпили общо 41 сигнала и 2 жалби за незаконни сметища. От тях 4 са се оказали неоснователни. Извършени са 15 извънредни проверки и 6 предписания на общините, посочва БТА.

Тези действия са наложителни, тъй като нерегламентираните сметища са предпоставка за възникване на пожари. По данни на противопожарната служба във Велико Търново част от пожарите през изминалия летен сезон са тръгнали от незаконни сметища, посочи областният управител. По думите ѝ е необходимо е да се засили контролът от страна на местните власти, да се внедри видеонаблюдение, както и да се ускори процесът по въвеждане на санкциониращи мерки и охрана.

Съществува проблемът „повторно залягане на сметища“ – често почистени вече терени се замърсяват отново поради недостатъчен повторен контрол. Срещат се трудности при установяване на конкретните нарушители, което от своя страна затруднява налагането на санкции. Сред препоръките е да се публикува актуализирана обществена карта на нерегламентираните сметища, което ще доведе до по-голяма прозрачност и граждански контрол.

Осигуряването на редовно сметоизвозване и при необходимост изграждане на допълнителни площадки за битови и строителни отпадъци ще насърчи гражданското участие, според нея. През ноември кметът на павликенското село Дъскот беше ударен от гражданин, на когото е съставил акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. На извършителя на побоя е повдигнато обвинение.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!