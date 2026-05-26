Областният управител върна три решения на Общинския съвет в Белослав

Снимка: Областна администрация - Варна

Със своя заповед областният управител Марио Смърков върна три Решения на Общинския съвет в Белослав от заседание, проведено на 14 май тази година.

Това съобщават от областната администрация във Варна.

Първото от върнатите решения е, свързано с одобряване на ПУП (Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект) по заявление на ЕРП Север.

Второто решение, което Общинският съвет в Белослав трябва да преразгледа, е за изразено съгласие да се учреди без търг или конкурс възмездно, безсрочно право за строеж на обект, частна собственост.

Третото решение, чиято законосъобразност се оспорва от областния управител, е за учредяване на безвъзмездно право на ползване на идеална част от общински имот – частна общинска собственост на Сдружение „Ветроходен клуб Вимпел“, за осъществяване на дейност в обществена полза.

В своята Заповед областният управител посочва основанията за връщане на цитираните решения, като се позовава на нарушения на съществени процедурни правила на разпоредби на чл.49 и 50 от ЗМСМА и на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Белослав, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация (чл.88, ал.2 и чл.89.).

Постоянните комисии имат задача да проучат потребностите и да подпомогнат общинския съвет при подготовката на решения и въпроси, внесени за обсъждане, в това число да изготвят доклади, становища, предложения и препоръки. Трите върнати решения са приети от Общинския съвет в Белослав без наличието на доклади и становища от съответните Постоянни комисии, а това е нарушение, което лишава общинските съветници от обществено отговорна преценка относно законността, ползите и последиците от приемането на решения, уточняват от Областната администрация.

Приемането на законосъобразни решения от Общински съвет Белослав е в полза и интерес на хората от общината, посочва областният управител, а Заповедта, с която се връщат решенията е публикувана на Интернет страницата на Областна администрация.https://varnaregion.egov.bg, рубрика "Администрация".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!