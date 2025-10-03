Облаци, дъжд и до 16 градуса в събота

снимка: Булфото

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, ще се повишава и ще се доближи до средното.

През нощта ще бъде облачно. До полунощ на много места в североизточната част от страната ще има валежи от дъжд, които ще бъдат значителни по количество. Превалявания от дъжд ще има и на отделни места в западните райони от страната, а в планините – от сняг. След полунощ валежите в Североизточна България ще спират, но нови валежи от дъжд ще започнат в южните райони от страната. През нощните часове ще духа слаб и умерен западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, за София - около 2°. Утре облачността над повечето райони ще се задържи значителна. Валежи от дъжд ще има на много места в източната половина от страната, като през втората половина на деня те ще отслабнат и ще започнат да спират. Вятърът ще остане от запад до умерен. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по-високи в югоизточните райони и по Черноморието, за София – около 8°.

Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне, ще е умерен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

