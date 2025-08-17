Облаци дим на юг от Варна
17.08.2025 / 17:10
Кадър Забелязано във Варна, Ж. Боро
Облаци дим се издигат южно от Аспаруховия мост във Варна.
Това става ясно от многобройни публикации във Фейсбук.
Подаден е сигнал до 112.
Все още не е ясно каква е причината за пожара.
