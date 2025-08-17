Облаци дим на юг от Варна

Кадър Забелязано във Варна, Ж. Боро

Облаци дим се издигат южно от Аспаруховия мост във Варна.

Това става ясно от многобройни публикации във Фейсбук.

Подаден е сигнал до 112.

Все още не е ясно каква е причината за пожара.

