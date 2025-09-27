Облаци и по-ниски температури този уикенд

снимка: Булфото

Днес ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°.

По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 6°.

В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от изток-североизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 15° и 20°. В понеделник ще се задържи предимно облачно, повишава се вероятността за валежи на повече места из цялата страна. Ще продължи да духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат.

