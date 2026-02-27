Облаци и слънце се редуват в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък над почти цялата страна ще е предимно ясно. Повече облаци се очакват над Южна България, и западната част от Горнотракийската низина. В сутрешните часове около р. Струма ще се формира и мъгла.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и плюс 3°, малко по-високи в Северозападна България, Западна Тракия и района на Сандански – между 3° и 5°.

През деня в петък облачността ще бъде разкъсана. След обяд ще има повече слънчеви часове в цялата страна. Ще духа слаб източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 7° и 8°, а в района на Сандански – до 10–13°, допълва meteobalkans.com.



Времето в София

В София денят ще започне с разкъсана облачност и минимална температура около минус 3°С. През деня облачността ще остане разкъсана, а след обяд ще има повече слънчеви часове и ще се затопли.

Ще духа слаб източен вятър. Максималната температура ще достигне около 9°С, но заради вятъра усещането ще бъде за по-ниска стойност.



Времето в планините – висока лавинна опасност в алпийския пояс

В планините облачността ще бъде значителна, като на отделни места ще има слаби превалявания, над около 1500–1600 метра – от сняг. След обяд ще е слънчево. Ще духа силен, а по високите части временно и бурен североизточен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра – около минус 6°.



Времето по Черноморието

През нощта срещу петък по Черноморието облачността ще е предимно ясно. В сутрешните часове ще има и ниска слоеста облачност.

През деня облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 5° и 9°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.



Времето на Балканите

През следващите 48 часа Западните и Югозападните Балкани постепенно ще попадат под влияние на гребен на високо атмосферно налягане и температурите ще се повишат. Времето ще бъде слънчево и сравнително топло. Повече облаци и слаби валежи от дъжд се очакват в Румъния и България поради преминаващо атмосферно смущение.

