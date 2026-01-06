Облаци на запад, високи температури на изток във вторник

снимка: Булфото

През нощта срещу вторник времето ще бъде с разкъсана висока облачност, по-значителна по планините и над крайните северозападни райони. Очакват се валежи от дъжд, ще има условия и за поледици по проходите от Западна Стара планина и на места в западните райони на Дунавската равнина. Сняг ще вали в крайните северозападни райони. Ще духа слаб северозападен вятър. Над Източна България от югоизток. Минималните температури в СЗ България ще са под нулата, там и рискът от заледявания ще е по-висок, шофирайте внимателно, съветва meteobalkans.com.

Mинималните стойности ще бъдат между минус 3 и 1 градуса в Северна Централна България и Северозападна България и местата без южен вятър. В Източна България ще е по-топло до плюс 7-10 градуса по Целзий.

През деня във вторник, времето в България ще бъде с разкъсана висока облачност, над Източна България. Валежи от дъжд в следобедните часове над Западна и СЗ България. Над СЗ България, остава вероятността за заледявания, особено в Предбалкана.

Над останалата част от страната югозападният вятър отново ще се усилва и на много места ще бъде умерен.

Максималните температури ще бъдат в широки граници. В Северна България те ще останат около 3 до 4 градуса, докато северно от планините и Източна България - до 12-15градуса по Целзий. Най-ниски ще са температурите над крайните северозападни райони - около нулата.

В София през нощта срещу вторник, ще бъде предимно облачно, а през деня и с временни разкъсвания. Ще духа умерен югозападен вятър. След обяд от запад ще започнат слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са около 5-6 градуса, а максималните ще се движат между плюс 10 и 13градуса.

Над планините облачността ще бъде значителна.В Рило-Родопската област и Западна Стара планина ще има превалявания от дъжд, зареди по-ниските температури на почвата, ще се образуват и поледици, особено в западния дял на Стара планина. Над 1800-1900 метра ще вали сняг. Ще духа силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около минус 0°.

Над Черноморието облачността ще се увеличи , а след обяд ще е облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

На Балканския полуостров времето ще остане ветровито и студено, като през следващите дни се очакват валежи от сняг в Западните Балкани. Топло ще се задържи в Гърция, България и СЗ Турция.

