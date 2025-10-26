Облаци навсякъде в неделя

Снимка Булфото, архив

В неделя над цялата страна ще бъде облачно. На много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините – и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°.

Оранжев код за значителни валежи е обявен в няколко области в България - Перник, София-област, част от Монтана, Кюстендил и София-град.

Жълт код е в сила за Враца, Плевен, Ловеч, част от Монтана и Видин, Благоевград, Пазарджик и София област.

Атмосферното налягане се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

Над Черноморието

ще има значителна облачност. На отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а в местата над 1800-2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 6°.

През нощта срещу понеделник

вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува сравнително студен въздух. Валежите ще продължат, ще обхванат цялата страна, а в отделни райони в Южна България временно ще са интензивни и значителни по количество. Все пак, през втората половина на деня в понеделник валежите от северозапад бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса. Температурите ще бъдат в широки граници и с малък дневен ход, от 9°-10° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони.

Във вторник

ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 13° и 18°.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!