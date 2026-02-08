Облаци навсякъде в понеделник

снимка: Булфото

През нощта ще има разкъсана облачност, по-значителна след полунощ. Ще бъде почти тихо. На места в Дунавската равнина и Източна България ще е мъгливо. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°. Утре ще бъде облачно. Вятърът още сутринта ще се ориентира от изток-североизток и в страната ще започне да нахлува студен въздух.

В началото на деня дъжд ще превалява в североизточните райони. Около обяд валежите ще обхванат почти цялата страна. Дъждът ще преминава бързо в сняг и след обяд сняг ще вали в Предбалкана, северозападните райони и високите полета. В Североизточна България преваляванията ще спрат до обяд. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. Температурите около 14 ч. ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 7°.

В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, сутринта на места – мъгливо. След обяд по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 4°-7°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 32 мин. и залязва в 17 ч. и 50 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 12 мин. и залязва в 10 ч. и 39 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!