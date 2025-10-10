Облаците се разкъсват, дъждовете спират в петък

снимка: Булфото

През нощта над страната ще преобладава значителна ясно време. Повече облаци се очакват в Източна България, но след полунощ облачността ще се разкъса и там до предимно ясно време. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад и ще стихне.

През деня в петък времето в страната ще е предимно слънчево, ще се затопли. Ще духа слаб югозападен вятър.

Минималните температури ще са между 7°С и 9°С, а максималните ще достигнат до 17°С–20°С, като по Черноморието и в югоизточните райони ще бъде малко по-топло - до 18°С. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Времето в София

През нощта срещу петък ще е предимно ясно. Ще духа слаб северозападен вятър. Очакваните минимални температури ще са около 7-9°С. През деня времето ще е предимно слънчево. След обяд и с разкъсвания на облачността. Дневните температури ще са между 15-18°С.

Времето по планините

Времето ще бъде с разкъсана облачност. Вятърът ще отслабне и ще духа от югозапад. Температурите ще са около 6°С на височина над 1200 метра и около минус 1°С на 2000 метра, допълва meteobalkans.com.

Времето по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде с разкъсана облачност. 15°С–16°С. Морската вода остава сравнително топла – между 19°С и 21°С, а вълнението ще бъде около 3 бала.

Времето на Балканите

Очакваме времето да се стабилизира, a валежите да спрат. Облачността ще е променлива, а временни разкъсвания ще има в Гърция и Западните Балкани.

