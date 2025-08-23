Облякоха Станкулова като ангел, за да съобщи кога идват температури до 37 градуса

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

С ослепително бяло костюмче Никол Станкулова привлече погледи по Нова телевизия. Красивата синоптичка информира, че последния ден от седмицата ще бъде сравнително прохладен, но без валежи.

Сутринта температурите ще са с почти есенни стойности и в някои котловини ще паднат до стойности около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево - с малко облаци. Следобед в западна и северна България все още ще духа умерен северозападен вятър.

Максималните температури ще останат в границите от 25 до 30 - 31 градуса, обясни тя.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, допълни Станкулова. След прохладното утро температурите бързо ще вървят нагоре и ще достигат до 29 - 30 градуса. Морската вода вече е 24 - 25 градуса, а вълнението на морето утре ще е спокойно.

Планините утре ще предлагат прекрасни условия за разходки и за туризъм. През по-голямата част от деня ще е предимно слънчево и без валежи, но ще духа и хладен северозападен вятър. Така на 1500 м очакваме около 16 - 17 градуса.

В началото на следващата седмица ще е по-често слънчево. Облаци и слаби дъждове се очакват в източна България и планините. Максималните температури ще достигат около 30-те градуса.

От сряда до неделя ни очаква слънчево и почти тихо време. Отново ще се затопли и максималните температури ще достигат до към 36 - 37 градуса, зарадва почитателите на горещините Никол Станкулова.

