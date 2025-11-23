Облякоха участниците в „Игри на волята“

Мая Иванова: Снимки: Rostislav Slavchev, Фейсбук

Поздрав за тези, които постоянно се оплакват от "голите мъже по телевизията". Така добре ли е?

Това пише Rostislav Slavchev, автор на кадрите, които са публикувани във Фейсбук-групата „Игри на волята, България, сезон 7, фен група.

P.S. Малко са излезли като от клип на Еминем, дописва той своя текст, като продължава с послеписа:

P.S. 2: Добавих и "Безименните". Използвани са най-скорошните снимки на племената. Затова не виждате оригиналния състав на племето на Феномените, например.

Коментарите под неговите колажи са също интересни. Публикуваме ги без редакторска намеса:

Оставаме, оставаме и нищо, че е есен

Оставаме, оставаме и нищо, че брегът е пуст

Голи,облечени,но са готини!!

Страхотни сте бяхте най хубавото племе голи боси и със шуби ние ви обичаме и Калин и Алекс

Аз им желая да са здрави и да останат приятели.Самите те знаят колко всичко е нагласено.

Приличат на "Оркестър без име"!

Не! Въобще не е добре! Как е възможно да показвате хора БЕЗ ШАПКИ!? Съобразявайте се малко, гледат деца...

Смях се до сълзи с Чикагото.....

Чикагото точно с поло си го представях

