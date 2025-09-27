Обмислят отстраняване на националния тим на Израел и клубните отбори от състезания

снимка: Facebook: Hapoel Tel Aviv

Националният отбор на Израел може да бъде отстранен от участия в състезанията под егидата на Международната федерация по баскетбол (ФИБА), ако Федерацията получи препоръка за това от Международния олимпийски комитет (МОК), съобщава Mundo Deportivo.



Същото в пълна сила се отнася и за тимовете от Израел, които играят в евротурнирите.



Както е известно, отборът на Апоел (Тел Авив) трябва да домакинства в Евролигата в София, предава Фокус.



"Ситуацията е такава, че ФИБА подкрепя и се ръководи от принципите и препоръките на МОК – посочва източникът на информацията пред Mundo Deportivo. – За момента няма промяна и няма никакви ограничения по отношение на израелските спортисти или израелски тимове.



За момента не се планира и отстраняване на клубовете от Израел от Евролигата. Както и досега, Евролигата ще предприема активно всички необходими мерки за осигуряването и гарантирането на безопасността на всички участници в състезанията по нейна егида и ще следва стриктно всяко политическо решение, което бъде прието на национално и международно ниво, ако се случи това“.



В началото на месеца се появиха информации, че 7 експерти от ООН настояват УЕФА и ФИФА да отстранят израелските клубове и националния тим на Израел от участия в турнирите под егидата на двете организации.

