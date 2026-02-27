Обмислят смяна на покритието върху древните находки в Шишковата градинка във Варна

Снимка: Район "Одесос"

Въпреки изготвените концепции, чертежи и визуализации за временно обезопасяване на съоръжението за експониране на археологическите разкопки на площад „Йоан Екзарх“ (Шишковата градинка) във Варна, последно реализираните аварийни дейности са изпълнени, без те да бъдат предварително обсъдени или съгласувани с проектантския екип. Това стана ясно на работна среща с участието на арх. Жулиан Начев и арх. Калоян Димов – автори на проекта за експониране на обекта в сградата на районното кметство "Одесос".

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че реализираната аварийна намеса не отговаря на архитектурното и естетическо ниво, което градска среда като тази на Варна следва да поддържа, и че е необходимо търсене на по-адекватно и съвместимо решение.

Бяха обсъдени и възможности за реализиране на нови капаци от кортен стомана, съответстващи на оригиналната архитектурна концепция, както и необходимостта от подмяна или възстановяване на компрометираните детайли вследствие на извършените аварийни дейности, съобщават от районната администрация.

Допълнително беше поставен и въпросът за необходимостта от компенсация на осветлението в пространството под стъклените елементи, предвид поставянето на плътен капак, с цел запазване на ясното и пълноценно представяне на археологическите находки.

Обсъдена беше и необходимостта от доставка и монтаж на ново закалено стъкло, което да замени счупения елемент, както и възможността същото да бъде застраховано след монтажа.

