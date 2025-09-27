Обмислят унищожаване на астероида 2024 YR4

Снимка Pixabay

Международен екип от учени, включително специалисти от НАСА, обмисля използването на ядрени оръжия за унищожаване на астероида 2024 YR4, който може да удари Луната след 7 години. Това се посочва в статия, публикувана на платформата arxiv.

Учените са определили два начина за предотвратяване на сблъсъка на 2024 YR4 с Луната. Те предлагат или промяна на орбитата на астероида, или унищожаването му с кинетичен удар или ядрена експлозия. Окончателно решение се предлага за края на 2028 г., когато космическият обект ще се приближи до Земята, допълва БГНЕС.

На 23 септември учени от Московския институт по физика и технологии (МИФТ) изразиха мнение, че астероидът не представлява опасност за Земята и в най-лошия случай може да повреди един от нейните спътници.

По-рано на уебсайта arxiv.org се появи доклад, в който се посочва, че международен научен екип смята, че астероид може да се сблъска с Луната на 22 декември 2032 г. Учените оцениха вероятността за такъв резултат на 4%. Астероидът е с диаметър приблизително 60 метра.

