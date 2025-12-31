Обмяната на левове в евро ще продължи до края на юни

Пиксабей

През първите 6 месеца обмяната на левове в евро ще се случва напълно безплано във всички банкови и пощенски клонове.

За големи суми - над 30 000 лв., трябва да се подаде предварителна заявка в банка, че искате да смените левовете си в евро. Ще трябва да се изчака около 3 работни дни за услугата.

В Български пощи при обмяна до 1 000 лв. на ден на човек не е нужна заявка. За суми между 1 000 и 10 000 лв. на ден ще се налага предварителна заявка.

След изтичането на този срок, обмяната ще продължи да бъде възможна, но вече с такса, определена от съответната банка. В БНБ обмяната ще е без такси безсрочно, предаде бТВ.

