"Обнови Европа" в ЕП застава зад Илхан Кючюк срещу "олигархията" в България

Булфото

Групата на "Обнови Европа" застава твърдо зад българския евродепутат Илхан Кючюк (ДПС), който е неин член срещу "олигархията" и "репресията" в България, заяви днес на брифинг в Страсбург председателката на фракцията Валери Айе.

"Искам да изразя нашето дълбоко безпокойство от искането на българските власти да се отнеме имунитетът на нашия колега Илхан Кючюк", започна изявлението си Айе, цитирана от БТА.

Вчера, в първия ден на последната пленарна сесия на европарламента за годината, председателката на ЕП Роберта Мецола обяви, че Европейската прокуратура е поискала от нея да бъде отнет имунитетът на Кючюк, като искането ще бъде препратено на Комисията по правните въпроси. Кючюк е председател на правната комисия към ЕП.

"Осъждаме действията на българските власти като политически мотивирани и насочени срещу принципите на една вдъхваща доверие политическа фигура", заяви Айе. "Нашият колега демонстрира политическа смелост и абсолютна лоялност", посочи тя, като спомена, че Кючюк се е противопоставил на Пеевски при промените в неговата партия и така се е изправил срещу "българската олигархия".

"Той плати политическата цена за това. Ние стоим твърдо зад него", добави Валери Айе, като спомена протестите срещу управляващите в България.

