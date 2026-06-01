Обновяват базата на Домашния социален патронаж във Варна

Снимка: Община Варна

Договор за съвместна дейност за финансиране на проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр. Варна“ по целева програма „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж“ сключиха Община Варна и Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика.

Стойността на проекта е 23 008,13 евро с ДДС, от които 20 707,32 евро са финансирани по Фонд "Социална закрила", а 10% от общата стойност на договора - 2 300,81 евро, е съфинансиране от Община Варна.

В рамките на проекта ще бъде закупено ново оборудване и обзавеждане за нуждите на кухненския блок към Домашен социален патронаж - Варна, с цел по-качествено предоставяне на услугата и по-добри условия на труд за персонала. Обновяването на материално-техническата база ще подобри условията за приготвяне, съхранение и разпределение на храната, както и за изпълнение на ежедневната дейност на персонала, при спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания.

Очаква се изпълнението на проекта да повиши качеството на предоставената услуга, удовлетвореността на потребителите и възможностите за обхващане на повече нуждаещи се.

По този начин ще бъде подкрепена устойчивостта на социалната услуга в полза на възрастни хора и лица с увреждания.

Срокът за изпълнение на проекта е от 22 май до 30 октомври 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

