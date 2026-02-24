Оборудват пожарната в Шумен с нови дронове с термокамери

кадър: Булфото

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен в партньорство с Община Шумен ще закупи нова техника за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Оборудването с дронове с термокамери за наблюдение и реагиране при горски пожари, ръчни, моторни и акумулаторни инструменти за пожарогасене, комуникационно оборудване и др. става възможно по проект, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), съфинансирана от Европейския съюз.

Одобрената сума за РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен е 214 459.89 евро, става ясно от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), предаде Шум бг.

Освен за закупуване на съвременна техника, необходима за ефективно реагиране при горски пожари, наводнения и други бедствени ситуации, средствата ще могат да се използват за провеждането на обучения и съвместни учения между професионалните пожарникари и доброволците от формированията в област Шумен.

