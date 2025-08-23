Обраха Лайнъл Ричи

снимка: Raph_PH, Уикипедия

Лайнъл Ричи стана поредната холивудска звезда, която е била ограбена.



Ричи е бил все още в къщата си, когато е станал взломът, предаде Geo.tv. Полицията е получила обаждане за взлом в дома на 76-годишния певец в Бевърли Хилс малко след полунощ.



За щастие на Ричи, в дома му е била инсталирана охранителна аларма, която е стреснала крадеца, който след това е избягал от местопрестъплението, преди да успее да открадне нещо.



Полицията, отзовала се на обаждането, е арестувала мъж на име Майкъл Джон Бонд по обвинение в кражба с взлом в жилище, но все още не са повдигнати официални обвинения срещу заподозрения, допълва Фокус.



Полицията разкри също, че разследването на кражбата с взлом все още продължава, тъй като детективите разследват престъплението, анализирайки записи от камери от имота на Ричи, както и други получени доказателства.



Този обир в дома на Лайнъл Ричи идва след друг нашумял обир в дома на Брад Пит в Лос Анджелис в края на юни. По това време актьорът беше на път до Япония, за да промотира състезателната си драма "Формула 1“.

