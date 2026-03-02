Обраха мобилен оператор в Русе: Задигнаха новите айфони

Кадър ИИ

Двама мъже са откраднали демонстрационни телефони

Двама неизвестни мъже извършиха дръзка кражба от магазин на мобилен оператор, разположен в един от търговските центрове на град Русе. Инцидентът се е случил в петък вечерта, малко преди двадесет часа, когато търговският обект все още е работил с клиенти.

Според първоначалните данни, събрани от полицията, сигналът за престъплението е подаден на двадесет и седми февруари около деветнадесет часа и четиридесет минути във Второ Районно управление. Извършителите са действали бързо и целенасочено. Те са били облечени изцяло в тъмни дрехи, за да не привличат излишно внимание, предаде Дунав мост.

Мъжете са влезли в офиса на телекома и са се насочили директно към демонстрационния щанд, който е бил разположен в непосредствена близост до самия вход на обекта.

От щанда апашите са успели да отнемат два скъпи демонстрационни мобилни телефона от марката "iPhone". Веднага след извършване на деянието, лицата са напуснали търговския център в неизвестна посока, възползвайки се от човекопотока.

Служителите на търговския обект са изчислили, че стойността на причинената материална щета възлиза на около две хиляди и петстотин евро. Органите на реда вече са образували досъдебно производство за престъпление по член сто деветдесет и четвърти от Наказателния кодекс и водят активно разследване за установяване и задържане на извършителите.

