Обраха пациент в болницата в Исперих

снимка: Булфото,архив

Ограбиха възрастен мъж в болнично заведение в Исперих, съобщи ОДМВР-Разград.



Сигналът за кражба е подаден около 8.30 часа на 3 януари в районното управление. 67-годишният мъж, хоспитализиран на 29 декември в хирургичното отделение на местната болница, съобщил, че от джоба на палтото му изчезнали 100 лв и дебитната му карта, предава Фокус.



Кражбата е извършена между 13 часа на 1 януари и 8 часа на 3 януари, докато палтото било оставено на закачалка в болничната стая. Нанесените щети са в процес на изясняване.



По случая се води проверка за извършено престъпление от НК.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!