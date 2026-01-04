реклама

Обраха пациент в болницата в Исперих

04.01.2026 / 10:40 0

снимка: Булфото,архив

Ограбиха възрастен мъж в болнично заведение в Исперих, съобщи ОДМВР-Разград.

Сигналът за кражба е подаден около 8.30 часа на 3 януари в районното управление. 67-годишният мъж, хоспитализиран на 29 декември в хирургичното отделение на местната болница, съобщил, че от джоба на палтото му изчезнали 100 лв и дебитната му карта, предава Фокус. 

Кражбата е извършена между 13 часа на 1 януари и 8 часа на 3 януари, докато палтото било оставено на закачалка в болничната стая. Нанесените щети са в процес на изясняване.

По случая се води проверка за извършено престъпление от НК.

