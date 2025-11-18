Обраха студиото на ансамбъл "Чинарите"

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Крадец обра студиото на ансамбъл "Чинарите" в София. Крадецът е отмъкнал целия архив на трупата, която била качена на външни носители, както и дребна техника. Лицето му е заснето от камерите в студиото, издирва се от полицията.

Ясно се вижда лицето му, той изобщо не се крие, нито е бързал докато е обирал студиото. Дори има хора, които са го виждали в района, така че полицията знае кого търси, още повече, че той е криминално проявен, разказа пред Нова тв Калоян Павлов.

В цялата сграда има камери, а нашите помещения се заключват, но няма решетки. Студиото е на такова място, че никой не знае, че тук има техника, посочи Асен Павлов.

Според нас той е човек, който търси скъпа техника, която да продаде по най-бързия начин. А това, което той е взел, са удобни за носене. За да ги събере, той е взел един специален кейс от инструмент, който е скъп, но той го е извадил и е използвал самия кейс, за да сложи вътре малката техника, коментират те.

Апелираме всички, ако някой е закупил такава техника и като я пусне, види наши спектакли, моля ви не ги трийте, да ни се обадят, защото за нас е ценна самата информация, а не самите устройства. Там е целият ни архив, призова Павлов.

Имаме някаква информация, че крадецът се е опитал да продаде в една от заложните къщи харддисковете, но те просто не са от интерес за търговците, коментира той.

За нас тези кадри са важни, защото са натрупване на информация. Още повече, че имаме записи, подготвени за националната телевизия, а сега няма как да ги предоставим за излъчване. За съжаление архивът не е качен в облачното пространство и не разполагаме с копия, коментират те.

Според членовете на ансамбъла крадецът е обмислял какво да вземе или не от студиото в продължение на повече от 20 минути и то посред бял ден.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!