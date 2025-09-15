Обраха я през 1992 години, преди дни получи писмо от разследващите

Кадър Нова тв

Абсурден случай, при който столичанка получи след 33 години известие от разследващите, че делото за апартаментска кражба от дома й е... прекратено безуспешно и извършител не е открит.

Днес Нова тв разказа за случая на Теменужка Турийска, която живее в панелка, на първия етаж, и затова станала в зората на "демокрацията" жертва на класически обир, като крадецът проникнал през балкона.

През есента на 2025 г. обаче й дошло препоръчано писмо, че... делото е прекратено.

"Първо се надявах, че е нещо радостно (писмото), а то се оказа, че е прекратено делото по давност... Представяте ли си - след 33 години какво правят тези хора!", коментира вече възрастната жена темповете на правоохранителната ни система.

Тя казва, че е била толкова шокирана, че първата й идея била да съди подателите на писмото. Нооо....

"... Но си казах, че ако пак трябва да чакам пак 33 години, трябва да живея до 115 г., за да получа някакво възмездие”, казва Турийска.

Каквото било, било - жив ли е, здрав ли е, каза тя по повод крадеца на 200-те лева.

Жената обаче още си спомня ужаса, който е изпитала - изтърбушени чекмеджета, всичко било по земята. Заради неприятното усещане дни наред дори не разтребвала и не докосвала нищо.

Обирана е и други пъти по-натам през годините, казва още тя. Но признава, че вече дори не търси полицията, защото "няма никакъв смисъл".

