Обръщат касовите бележки от 1 януари с цената в евро отгоре, може да се заблудите, че дължите два пъти по-малко

Експерт: Внимавайте с касовите бележки през януари

Редът на изписаните валути ще се обърне

При плащане от 1 януари 2026 година потребителите трябва да внимават, защото на касовите бележки общата сума ще се изписва първо в евро, а след това в лева - обратно на реда към момента. Ако не забележат промяната, могат да се заблудят и да останат с впечатление, че дължат близо два пъти по-малко. За това предупреди основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Ако търговец откаже да приеме плащане в левове през януари, би било нарушение на закона, тъй като и двете валути ще бъдат законни платежни средства на територията на България", коментира тя. Експертът обясни, че в подобна ситуация клиентите е добре да опитат да решат въпроса в диалог с търговеца. В случай че не успеят, могат да подадат сигнал до контролните органи.

"Със сигурност те ще имат дежурни екипи, едва ли ще могат да покрият всички места, но проверки ще бъдат извършени при първа възможност. Идеята обаче е да не се стига до това, а в градивен разговор тези казуси да се решават в движение", посочи Габриела Руменова.

Плащания и теглене на пари

Във всички търговски обекти - магазини, места за настаняване, заведения и други, ще може да се плаща и в левове през целия месец януари. Тогава законни платежни средства ще бъдат и двете валути - лев и евро. Вендинг машините обаче ще приемат само евро. Когато граждани теглят от банкоматите, още от 1 януари ще получават само евро, припомни експертът.

"Когато плащаме с карта, можем да си спестим главоболия около пресмятанията на сумите от лева в евро, ако не си навлечем други. Предоверявайки се на това, че всичко ще бъде пресметнато машинно и няма да има грешки при превалутирането и закръгляването съгласно посочената в закона формула, може да не забележим, ако изчеслението не е вярно", обърна внимание Руменова.

Защита от измами с фалшиви банкноти

За да се предпазят от измами, гражданите могат да се запознаят с евро банкнотите и техните защитни елементи от официалната интернет страница на Българската народна банка и от сайта на Европейската централна банка, каза още Габриела Руменова. Тя отправи предупреждение към възрастните и другите по-доверчиви хора да не откликват на предложения на непознати да им помогнат с обмена на спестени левове в брой, защото може да ги измамят с фалшиви банкноти или да ги ограбят.

На финала на интервюто основателят на "Ние, потребителите" обобщи, че към момента сигналите от потребители най-често са за невярно превалутиране и за подвеждащо представяне на цените в двете валути върху етикетите.

