Обръщат колите и карат в насрещното по магистрала "Хемус"

В социалните мрежи се разпространи клип, показващ как шофьори карат в обратна посока по магистрала „Хемус“ към Правец. Други водачи изразиха възмущението си от поведението им, които в лоши метеорологични условия създават сериозна предпоставка за пътнотранспортни произшествия, предаде eranova.bg.



Според публикацията автомобилите обръщат и карат в посока, обратна на движението в аварийната лента. Водачите призоваха органите на реда да вземат мерки и да глобят нарушителите, за да се предотвратят инциденти.



Припомняме Ви, че временно се ограничава движението на всички автомобили по автомагистрала "Хемус" в двете посоки поради снегопочистване. Днес се наложи пътната артерия да бъде затворена за около 3 часа.

