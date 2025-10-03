реклама

Обръщат колите и карат в насрещното по магистрала "Хемус"

03.10.2025 / 16:17 0

Кадър Фб

В социалните мрежи се разпространи клип, показващ как шофьори карат в обратна посока по магистрала „Хемус“ към Правец. Други водачи изразиха възмущението си от поведението им, които в лоши метеорологични условия създават сериозна предпоставка за пътнотранспортни произшествия, предаде eranova.bg. 

Според публикацията автомобилите обръщат и карат в посока, обратна на движението в аварийната лента. Водачите призоваха органите на реда да вземат мерки и да глобят нарушителите, за да се предотвратят инциденти.

Припомняме Ви, че временно се ограничава движението на всички автомобили по автомагистрала "Хемус" в двете посоки поради снегопочистване. Днес се наложи пътната артерия да бъде затворена за около 3 часа.

 

