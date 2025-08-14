Обрат: Младите все повече искат да са лекари и учители, а не IT специалисти

Пиксабей

Обрат в тенденцията за предпочитани професии. Ако до преди 5 години младите са предпочитали да станат компютърни специалисти, то днес вече искат да са учители и лекари.

Това показват данни от проучване на Националния център за парламентарни изследвания. То е проведено сред 1059 български граждани на възраст между 15 и 35 години в периода 21 май – 5 юни. Според изследването за избора на работа най-важна е заплатата, а по-малко хора имат желание да заминават за чужбина.

Сия решава да се занимава с програмиране, още докато е ученичка в Испанската гимназия в София. И още оттогава обича математиката.

"Много години съм се занимавала точно с програмиране, харесва ми, обичам да го правя. Но седенето на едно място в продължение на 8 и отгоре часа си дава своите резултати. Исках да имам време за децата, исках да имам време за себе си", каза пред БНТ Сия Симова.

И така се връща там, откъдето е тръгнала - Испанската гимназия. Но вече като преподавател по математика.

"Програмирането е начин на мислене и начин на живот. По време на преподаването показваме на хората какво могат да постигнат, изграждаме едни модели на мислене в техните глави, които те след това могат да реализират на практика", коментира Сия Симова.

Според проучването на Национален център за парламентарни изследвания интересът към компютърните науки в последните години е спаднал. Най-желани вече са учителската и лекарската професия. Най-малко искат да станат журналисти, продавач-консултанти и пожарникари.

Над две трети от всички при никакви обстоятелства не биха напуснали България. За реализация у нас мечтае и Екатерина. На прага на третата си година в университета, тя вече може да види как изглежда работата на медиците на практика. Затова, когато облече униформата и влезе в отделението, тя намира смисъла, който винаги е търсила.

"Привлича ме това, че си полезен. Това, че виждаш животът колко е крехък и в действителност колко е ценен и как някакви малки неща, които ни ядосват ежедневно са нищо в сравнение с крехкостта на живота", заяви Екатерина Петрова, студент-болногледач в Клиника по медицинска онкология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Все още не знае какво ще специализира, но след работата си като болногледач в клиниката, смята, че онкологията е опция.

"При моя избор паричното възнаграждение не играе роля. Това, което смятам е, че специализантите особено и сестрите вършат огромни количества работа. Работят безбройни часове и тези часове трябва да бъдат възнаградени подобаващо", каза Екатерина Петрова.

За повечето млади хора основният критерий при избор на работа е паричното възнаграждение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!