Обрат: Откриха мъртъв мъжа, убил жена в центъра на София снощи!

Открит е самопрострелял се мъж, който по всичко личи, че е извършителят на убийството на 45-годината жена, която беше убита в центъра на София снощи. Това съобщиха пред "Фокус" от МВР.



Очевидци сигнализираха, че в момента ул. "Пиротска“ 78 е оградена с ленти, има екипи на полицията и спешна помощ. Първоначално хората предполагаха, че става въпрос за второ убийство и това споделиха и пред медията ни, но от полицията разкриха истината.



В петък вечер жена на 45 години бива убита в центъра на София. Сигналът е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата.

