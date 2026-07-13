реклама

Обрат: Забелязаният във Величково няма нищо общо с пастрока на издирваната Наталия

13.07.2026 / 13:04 0

кадър: МВР

Мъжът, който е бил видян в село Величково, община Дългопол, Варненска област, няма нищо общо с похитителя на 11-годишната Наталия Асенова -  Асен Симеонов, съобщиха от разследването.

Въпросният мъж е на 45 години и е от селото, той има психически проблеми и е бил забелязан в двор на къща в селото, а след това - близо до жп линията, предаде Радио Варна.

Издирването на Наталия продължава включително и с дронове и термокамери, засега двамата не са открити.  

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама