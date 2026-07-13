Обрат: Забелязаният във Величково няма нищо общо с пастрока на издирваната Наталия

кадър: МВР

Мъжът, който е бил видян в село Величково, община Дългопол, Варненска област, няма нищо общо с похитителя на 11-годишната Наталия Асенова - Асен Симеонов, съобщиха от разследването.

Въпросният мъж е на 45 години и е от селото, той има психически проблеми и е бил забелязан в двор на къща в селото, а след това - близо до жп линията, предаде Радио Варна.

Издирването на Наталия продължава включително и с дронове и термокамери, засега двамата не са открити.

Редактор "Екип на Петел",

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