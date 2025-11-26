Обрат на курса на еврото

Пиксабей

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя обрат след кратко понижение вчера, като рязко се вдигна близо до нивото от 1,16 към щатската валута. Наскоро еврото достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари, като преди това беше на много високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва, пише Актуално.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1589 долара или над нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1551 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 ноември, когато беше на ниво 1,1474 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1669 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

