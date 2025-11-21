Обрат на времето преди края на ноември

Кадър Пиксабей

Проф. Георги Рачев: Застудяване идва в неделя, но снегът още се бави

Само месец преди настъпването на астрономическата зима, България се радва на необичайно високи температури за края на ноември. Според климатолога проф. Георги Рачев, който обяви прогнозата си в ефира на бТВ, измерените стойности на места са като летни, далеч над обичайните за сезона.

В Бургас тази сутрин термометрите показаха 22°C, а в София вчера максималните температури достигнаха 18°C. Метеорологичните модели за следващите дни сочат температурен контраст – Югоизточна България ще остане значително по-топла, докато в Северозападната част ще е по-хладно.

Промяна във времето от неделя

От неделя, с преминаването на средиземноморски циклон, в страната ще нахлуе по-хладен въздух от северозапад. Очаква се температурите да се понижат от около 20°C към днешна дата до по-нормалните за края на ноември 12–14°C.

Проф. Рачев увери, че шансът за снеговалеж през идната седмица е минимален и призова медиите да избягват сензационни заглавия като „зимата нахлува“.

Водоемите почти пълни

Последните седмици донесоха значителни валежи, които повишиха нивата на големите язовири. Язовир „Искър“ вече е почти пълен, а съвсем малко остава, за да достигнат капацитет и „Камчия“ и „Йовковци“. Все по-малко населени места са на воден режим.

Европа в температурен контраст

Докато България, Гърция и Турция се наслаждават на необичайно топло време, в Западна Европа студът вече се усеща. В Париж температурата е около 4°C и прехвърча сняг, в Лондон – близо до 0°C, а в Южна Германия и части от Полша – минимални стойности до -3°C.

Какво ни очаква

В последните дни на ноември и началото на декември се прогнозира постепенно нормализиране на температурите. Въпреки това, средните стойности ще останат над климатичната норма, както бе през целия месец, отбеляза проф. Георги Рачев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!