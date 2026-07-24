Обрат по случая с българина, паднал от движещ се влак: Прокуратурата обжалва решението на съда

кадър: бТВ

Прокуратурата в Германия оспорва решението на съда да освободи нападателя на 26-годишния българин Хари, който пострада при падане от движещ се влак преди дни.

Той е охранител в германските железници, където се стига до физическа саморазправа с нередовен пътник. Пасажерът блъска сънародника ни и той пада през вратата на движещия се влак.

Случаят предизвика вълна от недоволство през последните дни. Българи излязоха на протест във Федералната република с искане за справедливост. Протест ще има и тази неделя.

„Да бъдат предприети мерки и той да бъде арестуван и органите на реда да си свършат работата, и да има последствия за този човек. Да бъде наказан, а не да бъде на свобода, а нашият приятел да се бори за живота си“, казва в ефира на бТВ Енвер Крачоолу, организатор на протестите.

Първоначалното решение на Районния съд в Карлсруе бе, че извършителят не е нужно да бъде задържан и той остана на свобода. Прокуратурата обаче обжалва.

„Прокуратурата е стигнала до различна правна оценка на случилото се от тази на Районния съд. Сега съдът трябва да реши дали ще уважи жалбата и ще промени първоначалното си решение, или ще я препрати на Окръжния съд, който ще я разгледа като въззивна инстанция“, се посочва в позицията.

Пред немски медии адвокатът на обвиняемия оспорва искането на прокуратурата, като посочва, че клиентът му е бил нападнат от 26-годишния охранител и че по време на спречкването просто се е защитавал.

Сънародникът ни обаче все още се възстановява.

„Започна да си отваря очите и състоянието му се подобрява. Операцията на крака му мина успешно. Искаме да няма щети по него, да може да си ходи на работа, да си гледа семейството, да си го изхранва, да бъде до тях“, казва Енвер Крачоолу, организатор на протестите.

Предстои съдът да реши дали 36-годишният извършител ще бъде задържан.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!