Обрат с 15-годишното момче от мола

„Тук не става въпрос за т.нар. локали. Профилът на лицата е съвсем различен“, посочи шефът на СДВР

Първоначалната информация е, че жертвата е нанесла удари на обвиняемия и в хода на спречкването обвиняемият е извадил джобен нож с дължина на острието около 10 см

15-годишно момче е предполагаемият извършител на престъплението в столичен мол, при което беше намушкано друго 15-годишно момче. Двамата са се познавали, съобщи Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София.

Сигналът е получен около 19:30 ч. на тел. 112. От СДВР са реагирали незабавно и е започнало издирване на извършителя, предаде БТВ

Изяснява се точно как е възникнал конфликтът между двамата. Първоначалната информация е, че жертвата е нанесла удари на обвиняемия и в хода на спречкването обвиняемият е извадил джобен нож с дължина на острието около 10 см.

Той е нанесъл един удар с ножа в областта на сърцето на жертвата. В резултат на това е настъпила и смъртта.

Към настоящия момент няма данни конфликтът да е възникнал заради спор за момиче, както се твърди в някои медии. Полицията има данни за предишна вражда между двамата, която не се е проявявала в агресия, а са били само заплахи.

„Пристигайки на място, служителите на СДВР установяват, че жертвата е откарана в „Пирогов“ с личен транспорт. Отцепихме района и започнахме следствено-оперативни действия. Установихме на място част от свидетелите, които разясниха случилото се. Други от тях бяха установени на домашните им адреси и бяха разпитани“, каза от своя страна директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

„Към настоящия момент в Софийската градска прокуратура са установени 11 свидетели, които казват метода на извършването на това тежко престъпление“, каза още той.

Извършителят на престъплението е от криминалния контингент. Престъпната му дейност е започнала от 2022 г., като тогава има противоправно деяния. През 2023 г. има четири кражби и през 2025 г. – грабеж.

„Около две години лицето е настанено по наше искане в социален дом от семеен тип в Елин Пелин. През този период неговите възпитатели и надзорници също споделят, че детето е било проблемно, като от август 2024 г. с решение на Районния съд на Елин Пелин е върнат на неговите родители“, обясни Николов.

Относно издирването на извършителя той уточни, че веднага след намушкването с нож той е избягал заедно с негов приятел през аварийния вход на мола. Прекосил е парк „Възраждане“ и е стигнал до трамвайна спирка на бул. „България“, откъдето се е придвижил до един от известните на полицията адреси в кв. „Христо Ботев“.

Там той е установен. Съдействал е със самопризнания, показал е оръжието на престъплението – сгъваем нож, който е иззет.

„Преди 3-4 дни събрахме управителите на охранителните фирми на моловете, тъй като с влошаването на времето се засилва присъствието на хора там. На тази среща предупредихме всички да бъде засилена охраната, да бъдат по-бдителни при пропускателния режим и да ни информират при всеки един случай, в който имат съмнение за подобен тип посетители“, каза директорът на СДВР.

„Тук не става въпрос за т.нар. локали. Профилът на лицата е съвсем различен“, допълни той.

Разследването е поето от следовател, тъй като по закон убийство, извършено от непълнолетно лице, се разследва от следовател.

15-годишното момче е задържано за срок до 24 часа. Проведен е обиск, иззети са дрехите му и всички вещи, които могат да имат значение за делото. Предстоят да бъдат назначени съответните експертизи.

Установено е и оръжието, с което се счита, че е извършено престъплението. Предстои да бъде обект на експертно изследване.

Днес прокурор от СГП привлече 15-годишният предполагаем извършител като обвиняем и постанови да бъде задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянното му задържане

