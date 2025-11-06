Обрат с Карен на Златка

Кадър Фб

Софийският апелативен съд пусна срещу парична гаранция от 5000 лв. бившия тенисист Карен Хачатрян, обвинен за "черно тото" в тенис мачове, предаде Новини.бг.

Магистратите отхвърлиха искането на адвоката на Хачатрян, Любомир Таков, заседанието да протече при закрити врати, за да бъдат опазени тайни от личния живот на мъжа на плеймейтката Златка Райкова.

Защитникът представи медицинска справка от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и стана ясно, че Карен Хачатрян е посещаван два пъти от психолог. Таков обясни, че в ареста здравословното състояние на клиента му се е влошило.

Във Франция очакват екстрадицията на мъжа на Златка Райкова, арестуван за черно тото

Магистратите не приеха искането на защитата за мярка "подписка", определяйки я като "прекалено лека". Съдът отбеляза, че Карен е придобил българско гражданство през 2014 г., придобито след дълга процедура и подписи на висши служители в спортните среди. Имал и установен адрес, на който е открит.

Магистратите решиха, че той има здравословни проблеми, заради които не може да остане в условията на следствения арест.

Карен, брат му Юрий и двама българи бяха задържани при полицейска операция на ГДБОП. Спецакцията се проведе в София, а двамата бяха арестувани по европейска заповед за арест, издадена от Франция. Четирима мъже бяха обвинени за пране на пари при спортни залагания.

Групата, уреждала тенис мачове за черно тото, разбита преди седмица, е била управлявана главно от България, съобщиха от Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроджъст). Групата е заподозряна, че е платила на няколко играчи, класирани над 100-то място в ранглистата на ATP, за да загубят умишлено сет или мач.

"Финансовите транзакции показват, че мрежата е била управлявана главно от България, с помощта на посредници в други страни. Към момента властите са установили печалби от 800 000 евро от уреждането на мачове", обявиха от Евроджъст.

Френските, българските, испанските и румънските власти са спрели сложна система за уреждане на тенис мачове, съобщиха още от Евроджъст. Групата е осигурявала големи печалби за своите клиенти, като е уреждала победителите от мачове между 2018 и 2024 г. Арестувани са общо 15 заподозрени - 9 във Франция, 4 в България и по един в Румъния и в Испания.

Подозренията за уреждане на мачове са възникнали, когато играчи с по-висок ранг са побеждавани и когато те са пропускали стратегически важни точки. Кръстосана проверка с други мачове и играчи, както и преглед на сигнали от международни компании за спортни залози, е разкрила връзка между мачовете. По-голямата част от залозите са били направени за едни и същи играчи, губещи сет или мач и така подозренията за уреждане на мачове са продължили да нарастват. Властите открили, че някои залагащи са създали акаунти само за целевите залози, както и че залозите са били направени едновременно в различни държави.

Манипулациите са засегнали срещи от поне 40 надпревари от по-маловажните серии "Чалънджър" и "Фючърс" в периода 2018-2024 година, не само във Франция, но и в други европейски страни, както и в Северна и Южна Америка и Африка, в това число поне десет страни, сред които Франция, САЩ, Италия, Мексико, Египет и Тунис, писа изданието "Сигма", цитирано от БТА.

Престъпниците се възползвали от това, че турнирите са от по-нисък ранг и не носят сериозни приходи на участващите тенисисти, което ги прави по-податливи на влияние с финансови стимули, а в същото време контролът върху състезанията от двете вериги от страна Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР) и на Международната федерация по тенис (ITF) е занижен.

Карен и Юрий Хачатрян бяха изхвърлени от тениса през 2020 г. заради уговаряне на тенис мачове през 2020 година. Тогава тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit - TIU) ги призна за виновни по обвинения в манипулиране изхода от двубои. Карен получи доживотна забрана за спорт и глоба в размер на $250 000, а правата на Юрий бяха спрени за 10 години и беше глобен с $50 000.

