Обрат с Нейко Нейков

06.10.2025 / 20:40 1

Кадър Фб

Пилотът Нейко Нейков от автомобилното състезание, по време на което загина мъж, няма да бъде привлечен към наказателна отговорност към момента. Няма и да бъде удължена мярката му за неотклонение, предаде Черно море.

Към момента няма привлечени лица за инцидента, възникнал в неделя по време на финалния кръг на автомобилното състезание "Аладжа манастир - Варна 2025".

Предстои да бъдат събрани още доказателства.

Критично остава състоянието 27-годишната жена, пострадала при катастрофата на ралито вчера

Пострадалата на ралито жена е в много тежко състояние

Полевият тест за наркотици на шофьора показа наличие на амфетамини в кръвта на шофьора.

Очаква се утре да излязат и резултатите от кръвната проба, които трябва да потвърдят, или отрекат наличие на амфетамин.

 

kjk (преди 20 минути)
Рейтинг: 146917 | Одобрение: 16412
Няма ли Конститацонен съд да ги отмени тия фалшиви тестове???Болест:errm:Намусен Какво е това, пиеш аналгин и те изкарат закоравял наркоман???:errm:НамусенБолестТова си  тормоз на шофьорите!!!Болест:dizzy:Гняв

