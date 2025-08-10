реклама

Обрат с Тодор Славков

10.08.2025 / 12:46 1

Булфото

Бизнесменът Христо Крушарски, известен с дългогодишното си приятелство с фамилия Живкови, разказа пред Нова телевизия за най-близките си спомени с Иван и Тодор Славков, както и за уроците, които е получил от Тодор Живков. Двадесет дни след смъртта на Тодор Славков, Крушарски призна, че не може да приеме версията за самоубийство, предаде България днес.

„Познавах и него, и баща му, и дядо му – не мога да повярвам, че е сложил край на живота си. Беше ми писал, че в него е проговорила Людмила Живкова и има мисия да направи килийно училище в село Асен. За мен е загадка защо не успя да я довърши", сподели Крушарски.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 492098 | Одобрение: 89858
Доста добър източник спомена, че е имало следи от борба, за което не беше споменато от прокуратурата....Също така Малък Тошко е имал дълг почти милион заради хазарта и е продал 2 имота в София.....В къщата се е криел, но явно са го намерили.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

