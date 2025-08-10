Обрат с Тодор Славков

Булфото

Бизнесменът Христо Крушарски, известен с дългогодишното си приятелство с фамилия Живкови, разказа пред Нова телевизия за най-близките си спомени с Иван и Тодор Славков, както и за уроците, които е получил от Тодор Живков. Двадесет дни след смъртта на Тодор Славков, Крушарски призна, че не може да приеме версията за самоубийство, предаде България днес.

„Познавах и него, и баща му, и дядо му – не мога да повярвам, че е сложил край на живота си. Беше ми писал, че в него е проговорила Людмила Живкова и има мисия да направи килийно училище в село Асен. За мен е загадка защо не успя да я довърши", сподели Крушарски.

