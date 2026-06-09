Обрат с Васил Панайотов - може да остане в Черно море

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Капитанът на Черно море Васил Панайотов ще остане в отбора и през новия сезон, научи Gong.bg. "Моряците" обявиха, че се разделят с 35-годишния полузащитник, но е настъпил обрат. Причината е, че Илиан Илиев ще продължи да води "моряците", а неговото желание е Панайотов да бъде част от тима.

Очаква се съвсем скоро новината да бъде потвърдена официално.

Васил Панайотов е част от Черно море от лятото на 2018 година насам. През миналия сезон халфът записа 37 мача във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи пет асистенции.

Много е вероятно на "Тича" да се завърне и Илиан Илиев-младши. Договорът на полузащитника с ЦСКА изтече и той е свободен агент.

Илиан Илиев вече работи по селекцията за новия сезон, като се очаква отборът да бъде подсилен с поне 5-6 нови футболисти. Треньорът на "моряците" гледа и за потенциални попълнения от водещите отбори от Mr Bit Втора лига.

Редактор "Екип на Петел",

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