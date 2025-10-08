Обрат с Ветко Арабаджиев и Елените

Булфото

Към днешна Ветро Арабаджиев няма нищо общо с Елените.

Това заяви адвокатът му Васил Главчев пред 24 часа.

"Бил е изпълнителен директор в рамките на определен период от време, избран е от общото събрание на акционерите и много отдавна е освободен. В момента битуват приказки от типа: "Една кака каза", "Олигархът Арабаджиев" и т.н., защото е много лесно за обяснение.

- Нали през 2002 г. чрез РМД той придоби този курорт?

- В приватизацията участва едно акционерно дружество РМД "Елените инвест", в което има 60-70 акционери.

- Но изпълнителен директор е Ветко Арабаджиев.

- В началото не е изпълнителен директор. Има други преди него - от 1998 - 2000 г. Тези неща могат да се видят в Търговския регистър. Там има един съвет на директорите от пет-шест души, един от които е Арабаджиев и в това му качество е избран за изпълнителен директор. Но това е периодът 2002 - 2004 г.

