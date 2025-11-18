Обрат с коледните добавки към пенсиите

Кадър Бг он ер

Все още не е ясно дали ще има възможност за отпускане на пари за коледни добавки към пенсиите. Появиха се и различни предложения от депутати.

"ДПС-Ново начало" и БСП се обявиха твърдо за редовни коледни добавки за възрастните хора.

Деница Сачева от ГЕРБ-СДС предлага това да се урегулира в специален закон и вече е изпратила писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, предаде България он ер.

Самият той заяви, че ще направи проверка и ще види как това може да се случи.

"Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки към пенсиите. Изпратих писмо до Националния осигурителен институт, с което искам всички възможни разчети за това какви средства са необходими за осигуряване на коледни надбавки. Има сериозна логика в искането на г-жа Сачева", заяви Гуцанов и добави, че е пуснал писмо до НОИ.

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че ще направи нужните разчети и ще провери дали може да има такива добавки.

"Ще информирам колегите от управляващата коалицията, когато имам информация, и ще се вземе съответното решение", посочи тя.

Сачева добави, че трябва да се видят най-вече разчетите на НОИ.

