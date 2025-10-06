реклама

Обрат с кръвната проба на автомобилния състезател Нейко Нейков

06.10.2025 / 17:12 2

Кадър Фейсбук

Кръвната проба за наркотици, взета от Нейко Нейков - водач на състезателния автомобил, който участва в рали по планинско изкачване във Варна, е отрицателна.

Полевият тест, взет на място вчера, беше отрицателен за алкохол, но положителен за амфетамин, припомня Радио Варна. Така съмнението за взет наркотик отпада. 

От Апелативната прокуратура потвърдиха, че задържането на Нейков не е удължено. 

По образуваното досъдебно производство за убийство по непредпазливост, няма привлечени към наказателна отговорност лица.

 

уйчо (преди 47 минути)
Това добре, тестовете ясно, че не струват, ама тук резултата излезе за един ден, щото случаят е с голям интерес, а хората, дето чакат по една година да ги оневинят и остават без книжка и работа??
gospodin (преди 57 минути)
не съм и очаквал друго... то затова и полицаите не искат да си правят от тези тестове...

