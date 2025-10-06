Обрат с кръвната проба на автомобилния състезател Нейко Нейков

Кадър Фейсбук

Кръвната проба за наркотици, взета от Нейко Нейков - водач на състезателния автомобил, който участва в рали по планинско изкачване във Варна, е отрицателна.

Полевият тест, взет на място вчера, беше отрицателен за алкохол, но положителен за амфетамин, припомня Радио Варна. Така съмнението за взет наркотик отпада.

От Апелативната прокуратура потвърдиха, че задържането на Нейков не е удължено.

По образуваното досъдебно производство за убийство по непредпазливост, няма привлечени към наказателна отговорност лица.

