Обрат с курса на еврото

Пиксабей

Курсът на еврото спрямо щатския долар отстъпи позиции в началото на седмицата, след като рязко се покачи в края на миналата, когато премина границата от границата от 1,17 към щатската валута. Тази сутрин европейската валута леко пое надолу. Като цяло през есента еврото достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари, но преди това беше на много високи нива към долара, невиждани от повече от четири години, пише Актуално

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1735 долара или под нивото от петък.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1731 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 21 ноември, когато беше на ниво 1,1502 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 11 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1757 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!