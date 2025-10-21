Обрат с курса на еврото

Пиксабей

Днес еврото регистрира малко понижение в междубанковата търговия във Франкфурт, според информация от германски финансови медии.

Тази сутрин, към 9:50 часа българско време, единната валута се разменяше за 1,1631 щатски долара, което представлява спад от 0,09% в сравнение с нивото си при приключване на вчерашната търговия, пише Дебати.

На вчерашното заседание Европейската централна банка установи референтен курс на еврото от 1,1655 долара.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!