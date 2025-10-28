Обрат с курса на еврото

Пиксабей

Курсът на еврото спрямо американския долар се увеличи в сутрешната търговия между банките днес, съобщават германски финансови портали.

В момента единната валута струва 1,1658 долара, което е ръст от 0,10 процента.

Вчера Европейската централна банка обяви референтен курс от 1,1640 долара за едно евро.

В сравнение с швейцарския франк, еврото леко намалява, с 0,02 процента до 0,9260 франка за евро.

Срещу японската йена, намалението е по-сериозно – с 0,36 процента до 177,37 йени за едно евро, предаде Дебати

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!