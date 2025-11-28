Обрат с плезещия се полицай, друг го спира: Видях те, не е това начинът!

Кадър Ютуб

В социалните мрежи се разпространи видеоклип, на който се вижда как полицай спира агресивния си мним колега, който в нощта на многохилядния протест в София на 26 ноември провокираше и дразнеше протестиращите, предаде OFFnews.bg

В нощта на протеста се завъртя клип, който показва как брадатият и все още неидентифициран полицай се плези провокативно на протестиращите и им се смее демонстративно:

Днес става ясно, че все пак колега на мнимия служител на реда, за който от разследващата медия Bird.bg твърдят, че е всъщност охранител на "Делта гард", му е направил забележка за поведението.

"Видях те! Не е начинът това", чува се да казва мъжът на видеото, очевидно недоволен от това, което е видял.