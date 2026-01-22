Обрат с увеличението на цената на водата във Варна

Пиксабей

"Настъпило е недоразумение със сроковете за влизане в сила на новите цени на водата.

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД се извинява за

неточната информация, дадена на пресконференция днес и уточнява, че повишаване на цената на водата НЯМА ДА ИМА от 1 февруари." Уточнението е изпратено от дружеството, след като по-рано днес управителят инж. Веселин Русев обяви за поскъпване с около 7-8%, което е приблизително 25 евро цента на кубик.

Новите цени ще влязат в сила едва след окончателното приключване на проекта за водния цикъл и след допълнително съгласуване с МРРБ и КЕВР. Кога ще стане това обачеще бъде обявено допълнително, посочват от ВиК Варна.

