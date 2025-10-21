Обрат със срока за забрана на дизелови и бензинови автомобили

Пиксабей

Европа ще преразглежда забраната на бензинови и дизелови автомобили, която трябва да влезе в сила през 2035. Това обяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в писмо до лидерите на 27-те страни от ЕС преди срещата на върха, насрочена за 23 октомври, предаде Стандарт

„След последния стратегически диалог реших да ускоря преразглеждането на Регламента за емисиите на CO2 за автомобили и микробуси до края на годината. При подготовката за преразглеждането оценяваме ролята на горивата с нулеви и ниски емисии в прехода към автомобилен транспорт с нулеви емисии след 2030, като това включва електронните горива, както и усъвършенствани биогорива", се казва в позицията на Фон дер Лайен, предава "Аутомедия".



Тъй като до края на годината остава малко повече от 3 месеца, Европейската комисия ще трябва да координира дискусиите между държавите-членки. Част от тях винаги са настоявали за по-голяма гъвкавост и технологичен неутралитет, докато от друга страна има държави като скандинавските страни, Испания и Португалия, които не са склонни забраната да бъде преразгледана.



Много производители вече са се отказали от плана за производство само на електрически автомобили до края на десетилетието, като при някои от тях обратът в намеренията е много рязък. Porsche, например, обяви пристигането на нов SUV с термични двигатели, въпреки че този модел е разработван като електромобил. Alfa Romeo, на свой ред, отложи представянето на ново Stelvio, тъй като то също беше планирано като електромобил.



Очаква се, че Европа ще отвори вратата за технологична неутралност, като същевременно запази предпочитание към електричеството, създавайки устойчива европейска система (особено икономически, от страна на индустрията и потребителите), която може да се конкурира с китайските производители. Част от нея ще бъдат малки електрически автомобили в стила на японските кей-карс, като те ще бъдат разработени и произведени изцяло в Европа. Такъв може да бъде показания неотдавна Dacia Hipster.

